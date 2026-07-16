С начала этого года 5629 молодых специалистов в возрасте до 35 лет встали на учет в областной службе занятости. Им оказали свыше 38 тысяч мер господдержки, в том числе по профессиональному обучению в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Важно, что многие включаются в предпринимательскую деятельность – 24% всех заявок на открытие собственного дела поступает от участников до 35 лет. Среди мер поддержки – субсидии, помощь в разработке бизнес-планов и экспертное сопровождение», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Чаще всего молодежь выбирает работу в сфере госуправления, культуры и спорта, сфере услуг, здравоохранения и общественного питания. Для молодых соискателей на портале «Работа России» открыты специализированные сервисы: https://molodezh.cznnew.ru , trudvsem.ru/information-pages/molodezh.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса