Минздрав России утвердил приказ, регламентирующий сроки оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Документ направлен на повышение доступности и оперативности поддержки.

Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин отметил значимость этого решения: «После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. Важна поддержка близких, но также необходима помощь профессиональных психологов. Новый приказ с чёткими сроками — правильное и назревшее решение».

По его словам, ключевая задача — обеспечить доступность помощи для каждого ветерана и семьи военнослужащего независимо от места проживания.

Вопросы комплексной реабилитации, включая медицинское восстановление, психологическое сопровождение и социальную адаптацию, входят в Народную программу «Единой России».