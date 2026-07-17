Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат, обеспечения денежным довольствием, которые предусмотрены действующим законодательством.

Фонд заключил соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей с различными органами и организациями: Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов, Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», Минюстом РФ, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, органами прокуратуры, следствия и МВД.

«Благодаря выстроенному взаимодействию с партнерами мы смогли создать эффективную систему, которая работает во всех регионах страны. Мы понимаем, что юридическая помощь очень востребована, а значит, будем создавать все необходимые условия для совершенствования этого направления деятельности», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Также совместно с Министерством цифрового развития РФ фонд собрал на портале государственных услуг все меры поддержки, которые предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

За три года работы в кузбасский филиал фонда «Защитники Отечества» поступили разнообразные обращения по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. 45% консультаций – это вопросы оказания мер социальной поддержки с разъяснением действующего законодательства. 30% консультаций по разъяснению алгоритма поиска без вести пропавшего бойца. 24,5% консультаций по вопросам выплат предусмотренным действующим законодательством в связи с ранением или гибелью бойца.

Филиал фонда регулярно проводит личные приёмы участников СВО и членов их семей. Обращения граждан принимают прокуроры Кемеровской области-Кузбасса областной и военной прокуратур, представители адвокатской палаты, а также Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. Консультации проводят юристы регионального Госюрбюро и Нотариальной палаты. На базе филиала фонда в Кемерово на постоянной основе ведут приём специалисты многофункционального центра «Мои документы».