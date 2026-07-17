В Кемерове прошел финал регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Как пояснили в пресс-службе областного правительства, в состязаниях приняли участие семьи — победители муниципальных отборочных этапов.

В финале команды проходили три испытания: квест-игру с маршрутом, творческий конкурс и тактические соревнования. Инициатором мероприятия выступила Анна Цивилева, статс-секретарь и заместитель Министра обороны РФ, а также председатель Фонда «Защитники Отечества».

Победу в состязании одержала команда «Ирбис» из Тяжинского муниципального округа, второе место заняла семья «Андреевы» из Чебулинского округа, а третье — команда «Витязь» из Новокузнецка. В каждом муниципалитете организаторами и судьями выступили ветераны спецоперации, которые являются подопечными филиала Фонда.

Организаторами выступили кузбасский филиал Фонда «Защитники Отечества», региональное отделение Движения Первых Кузбасса, региональное отделение «ЮНАРМИЯ», филиал Центра «ВОИН».

Фото: пресс-служба АПК.