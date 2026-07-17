Проект комплексного развития территории «Томский бульвар» в Новокузнецке предусматривает создание комфортной среды для жизни и отдыха с жилыми домами, инфраструктурой и рекреационными зонами на 7 гектарах. Он охватит сам бульвар и часть внутриквартальной территории микрорайона 45–46. В частности, там возведут многоэтажный дом на 450 квартир с подземным паркингом. Специалистам предстоит разработать мастер-план с единым архитектурным обликом, требованиями к материалам, освещению, озеленению.

«Сегодня такие проекты реализуются в Кемерово, Новокузнецке и Шерегеше. Уже скоро так будет вестись все жилищное строительство в Кузбассе», – отметил глава региона Илья Середюк.

«Томский бульвар» передадут в муниципальную собственность, это сделает его доступным для всех горожан.

Изображение: сайт администрации правительства Кузбасса