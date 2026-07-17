Подготовку в уборочной кампании в Кузбассе обсудили на совещании в Прокопьевском округе, где проводит рабочий день глава региона Илья Середюк. Он подчеркнул, что муниципалитетам необходимо подготовить запасы горючего и обеспечить поставки топлива всем сельхозпредприятиям, включая малые фермерские хозяйства.

«Дефицит топлива не должен стать сдерживающим фактором. По договоренности с федеральным центром Кузбасс получит на эти цели дополнительно 20 тысяч тонн дизельного топлива. Глав территорий прошу в непрерывном режиме контролировать поставки селянам в соответствии с ранее определенными потребностями», – сказал Середюк.

Старт уборочной кампании запланировали на вторую декаду августа. На поля выйдут свыше 1,2 зерноуборочных комбайнов, также к этому времени подготовят 326 зерноочистительных сушильных комплексов.

Фото: пресс-служба АПК