В рамках визита в Новокузнецк Илья Середюк осмотрел участок новых разливочных машин доменного цеха комбината. Комплекс введен в промышленную эксплуатацию в 2026 году. Его совокупная мощность — 800 тыс. тонн чугуна в год, что в полтора раза превышает производительность прежнего оборудования.

Новые разливочные машины отвечают актуальным экологическим стандартам: они оснащены современными системами аспирации, позволяющими эффективно улавливать газ и пыль в зоне разливки. Это не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и существенно улучшает условия труда. Высокий уровень автоматизации оборудования повышает стабильность технологических процессов, снижает влияние человеческого фактора и усиливает безопасность производственных операций. В рамках проекта создано более 40 высокотехнологичных рабочих мест.

«Проект по строительству двух разливочных машин важен и для ЗСМК, и для всей металлургической отрасли Кузбасса. Это и улучшение условий труда работников, и снижение экологической нагрузки на город. Но особенно значимо, что все оборудование здесь — отечественного производства. Мы не просто замещаем зарубежные аналоги, а наращиваем собственный технологический и производственный потенциал. Тем самым — помогаем укрепить промышленный суверенитет России», — подчеркнул Илья Середюк.

«Новый комплекс по разливке чугуна закладывает прочный фундамент для стабильной работы ЕВРАЗ ЗСМК. Благодаря новым разливочным машинам мы получаем необходимую технологическую гибкость: оперативно перераспределяем потоки чугуна в зависимости от потребностей внутренних переделов или запросов внешних потребителей, что очень важно в непростые для всей металлургической отрасли времена», — отметил вице‑президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Автор текста – Екатерина Попова.

Автор фото – Денис Рассохин.