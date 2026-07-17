Подготовку Прокопьевского округа ко Дню шахтера оценил губернатор Илья Середюк. Он осмотрел новое место отдыха у воды в поселке Краснобродский, которое является одним из якорных объектов благоустройства. Там появилась площадка для пляжного волейбола, парковые качели, раздевалки и детский игровой комплекс. Рядом разбили парк.

«Прокопьевский округ в нынешнем году станет центром торжественных мероприятий, и в нем позитивные изменения особенно заметны – это и модернизация общественных пространств, и обновление коммуникаций, и активный дорожный ремонт», -прокомментировал глава региона.

Среди других ключевых объектов подготовки к областному Дню шахтера – сквер «Молодежный» в Краснобродском, обновленный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», капитально отремонтированная еще в прошлом году школа в поселке Трудармейский, новая канализационная сеть в поселке Новосафоновский протяженностью 3,4 км.

Помимо этого, в Новосафоновском в ближайшие годы планируют заменить почти 4 км труб на теплосетях. А в Краснобродском возводят очистные сооружения, благодаря чему будет стоки в реку Ускат полностью прекратятся. Также там планируют построить новую котельную тепловой мощностью 80 Гкал/час.

Фото: пресс-служба АПК