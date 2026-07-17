Фестиваль «Русское лето» под лозунгом #ZaРоссию пройдёт в Кузбассе в двух городах. В первый день, 1 августа, мероприятие состоится в Калтане, а 28 августа — в Кемерово. В программе примут участие известные исполнители, популярные фолк-коллективы и местные артисты. В Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, центральной темой фестиваля станет диалог культурных традиций разных народов страны.

«Сегодня нам как никогда важно чувствовать плечо друг друга. Фестиваль «Русское лето» помогает объединиться вокруг главных ценностей — любви к Родине, уважения к нашей истории и традициям предков. Такие события вновь напоминают: независимо от национальности или веры, мы остаемся одной большой, крепкой семьей, частью великой России», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Калтане фестиваль начнётся в День города на площади перед ДК «Энергетик». Для гостей выступят рок-музыканты Ольга Кормухина и Алексей Белов, а также певица Ольга Панюшкина. В Кемерове мероприятие пройдёт на Московской площади в преддверии Дня шахтёра, где выступит Зара.

Фестивали в обоих городах начнутся в 16:00, и вход на них будет свободным. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году фестиваль «Русское лето» охватит шесть федеральных округов России: Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Уральский и Дальневосточный. Он стартует 1 августа в Калтане и Петропавловске-Камчатском, а затем пройдёт в Орле, Хабаровске, Биробиджане, Гатчине, Кемерово, Благовещенске, Владимире, Барнауле, Сургуте и завершится 13 сентября в Ульяновске.

Фото: пресс-служба АПК.