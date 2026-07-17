Церемония открытия Всекузбасских сельских летних спортивных игр прошла в поселке Трудармейский. Нынче за победу в течение двух дней будут бороться 16 команд из сельских муниципалитетов.

«Важно, что много семей с детьми – это показывает, что ценности здорового образа жизни уже передаются новым поколениям. Мы создаем новые спортивные объекты и модернизируем действующие. В результате сегодня уже 62% наших земляков регулярно занимаются физкультурой и спортом», – подчеркнул поприветствовавший участников и болельщиков губернатор Илья Середюк.

Также там округе проходит региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». В этом спортивном событии участвуют порядка 500 профессиональных спортсменов и любителей. Кроме того, в Прокопьевском округе провели областной фестиваль фольклора и традиций с дегустацией блюд национальной кухни, ремесленными показами и демонстрацией традиционных костюмов.

Фото: пресс-служба АПК