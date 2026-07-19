Сегодня, 19 июля, с утра губернатор Кузбасса в своих соцсетях рассказал о том, как обстоят дела на АЗС в Кемерове, и выложил видеоролик с комментариями автомобилистов.

Илья Середюк отметил, что там, где в последние дни наблюдались большие очереди, в частности на заправках на улицах Базовая, Строителей, Тухачевского и Терешковой, теперь они стали меньше.

– Всю субботу вместе с рабочей группой вели непрерывные переговоры с поставщиками, ускоряли логистику горючего в регионе. Удалось получить результат – увеличили число работающих заправок. Сегодня проехали по открывшимся точкам и тем, где вчера был ажиотаж. Очереди уменьшились. Ситуация нормализуется. Важно, чтобы нефтяные компании учитывали рост спроса и обеспечивали запасы топлива, – написал глава региона.

Илья Середюк подчеркнул, что ситуацию с бензином он продолжает контролировать.