VII мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ» состоится на аэродроме «Кемерово-Северный» 16 августа. Он пройдет под слоганом «Разбуди своего внутреннего ребенка». На фестивале устроят настоящий цирк с жонглерами, мастер-классами по созданию масок и реквизитом выездного шапито. Но ядро программы останется традиционным – соревнования лучших парашютистов страны и возможность для всех желающих совершить прыжок с инструктором. Новинкой станут запуски воздушного шара, на котором можно будет прокатиться. Также на фестивале будет развернуто более 50 площадок, посвященных разным видам спорта. Это рекорд за всю история «НЕБОФЕСТА».

Музыкальной «изюминкой» фестиваля станут выступления групп «Сестренка», «Ундервуд», «Братья Грим», а также Ирины Нельсон и группы «REFLEX».

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса