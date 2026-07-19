Илья Середюк в соцсетях поздравил с профессиональным праздником всех кузбасских металлургов, и тех, кто трудится в отрасли сейчас, и тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Губернатор Кузбасса отметил, что для региона это очень важный праздник, так как на сегодняшний день на металлургических предприятиях работают более 38 тысяч человек.

– Ваш труд позволяет обеспечить страну сталью, чугуном, рельсами и другими видами продукции. Их высокое качество известно далеко за пределами региона. Несмотря на сложные обстоятельства, работники отрасли продолжают добиваться высоких результатов. Наши металлурги укрепляют технологическую независимость страны, повышают конкурентоспособность производства, увеличивают мощности с учетом новых экологических стандартов, – сказал глава региона.

Илья Середюк отметил, что кузбасские предприятия осваивают выпуск новой продукции, которую раньше приходилось закупать за рубежом.

– У Кузбасса есть все необходимое для дальнейшего развития металлургии. Это мощная производственная база, сильная научная школа и огромный опыт модернизации. Но главное богатство – это люди, профессионалы. Именно благодаря им кузнецкий металл остается национальной гордостью России, надежным фундаментом экономической мощи и обороноспособности страны, – заявил Илья Середюк.

Губернатор поблагодарил ветеранов и работников металлургических предприятий за самоотверженный труд и весомый вклад в развитие Кузбасса, а также пожелал им крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия.