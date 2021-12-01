На 12:00 1 декабря в стационарах Кузбасса находятся 16 человек, пострадавших на «Листвяжной». Один из них в тяжелом состоянии, 3 в состоянии средней степени тяжести и 12 в удовлетворительном состоянии.

8 пациентов госпитализированы в ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров», 4 человека – в ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», 4 человека в Новокузнецкий филиал ГБУЗ «ККД имени Л.С. Барбараша». Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов. 60 пациентов проходят лечение амбулаторно.

Еще 23 обратившихся в медучреждения области позже, с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом, проходят обследование. Из них 9 человек были выписаны на амбулаторное лечение. Сегодня к выписке готовятся 9 человек.

Губернатор Сергей Цивилев продолжает индивидуальные встречи с семьями погибших.

За прошедшие сутки отделение ВГСЧ МЧС России откачивало воду из горных выработок шахты и контролировало газовую обстановку. В отработанное пространство лавы проводится подача газообразного азота и хладона. В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но еще не позволяет производить разведку. Техсовет с участием национального аэромобильного горноспасательного центра МЧС России и Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности разрабатывают мероприятия, чтобы создать безопасную газовую атмосферу в шахте.

Аварийные работы ведутся круглосуточно. Бурение трех технических скважин выполнено на 80 %. Идет подготовка к бурению еще трех.

На базе центра экстренной психологической помощи МЧС России работает телефон горячей линии 8-800-775-17-17. Специалисты оказывают психологическую поддержку семьям пострадавших.