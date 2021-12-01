По итогам полевого сезона 2021 года в Кузбассе обмолотили 588,8 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Урожай составил 1 млн 515 тыс. т зерна в амбарном весе, это на 17,6 % больше, чем в прошлом году (1 млн 288,8 тыс. т), и почти на 150 тыс. т больше планового показателя.

«Полученный объем урожая зерна – наивысший за последние 10 лет. Его удалось достичь благодаря планомерному расширению посевных площадей, повышению плодородия почв и увеличению урожайности сельхозкультур. Правительство Кузбасса со своей стороны поддерживает развитие сельского хозяйства – ежегодно из всех уровней бюджета на эти цели выделяется около миллиарда рублей. Рост производства сельхозпродукции повысит доходность предприятий, позволит активнее развиваться, использовать лучшие сорта и удобрения, что повлияет на улучшение условий труда и повышение заработной платы работников отрасли», – пояснил заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

Средняя урожайность зерновых составила 25,6 ц/га, что выше уровня прошлого года на 2,2 ц/га. По этому показателю Кузбасс входит в тройку лидеров среди регионов Сибири наряду с Красноярским краем и Томской областью. Среди муниципалитетов высоких результатов урожайности зерновых достигли в Гурьевском (35,1 ц/га), Прокопьевском (32, ц/га) и Кемеровском (29,5 ц/га) муниципальных округах.

Кроме того, подведены итоги уборки картофеля и овощных культур. С площади 8,3 тысяч га собрано 170,2 тыс. т картофеля при урожайности 205,8 ц/га. По сбору картофеля с гектара лидируют аграрии Яшкинского (279,6 ц/га), Прокопьевского (238,2 ц/га) и Кемеровского (200,7 ц/га) муниципальных округов. Урожай овощей с площади 951 га составил 24 тыс. т, урожайность – 252,8 ц/га.

С площади 120,3 тыс. га намолот технических культур составляет 213,2 тыс. т, это на 16,9 % больше уровня прошлого года (182,4 тыс. т) при урожайности 17,8 ц/га. Рапса с площади 93,8 тыс. га собрано 185,2 тыс. т семян. По урожайности рапса лидируют Кемеровский (27,8 ц/га), Тяжинский (24,6 ц/га) и Гурьевский (23,4 ц/га) округа.

Животноводческие предприятия полностью обеспечены кормами.