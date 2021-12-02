Завтра, 3 декабря, будет девять дней с момента трагедии на шахте «Листвяжная». В 08:21 — время, когда произошел взрыв, во всех муниципалитетах Кузбасса состоятся возложения цветов. В это же время во всех храмах траурные мероприятия начнутся с колокольного звона, затем пройдут панихиды по погибшим.

В пгт Грамотеино Беловского округа на Аллее шахтерской славы цветы возложат к мемориалу спасателям ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец».

В Кемерове почтить память погибших можно будет у монумента «Память шахтерам Кузбасса» в Рудничном районе.

В Новокузнецке цветы можно принести к мемориалу «Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», который находится в Куйбышевском районе на ул. Макеевская, 6а.

В Кемеровском муниципальном округе возложения цветов пройдут к памятникам и мемориалам в 25 территориях.

Во всех городах в память о шахтерах и горноспасателях будет включена система оповещения МЧС.