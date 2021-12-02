Новое медоборудование улучшит качество диагностики и защитит пациентов от осложнений

В помощь хирургам-эндокринологам, пульмонологам и офтальмологам, а также для лечения больных COVID-19 в 3 больницы Кемерова и горбольницу Междуреченска поступило новое современное медицинское оборудование.

В Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского поступил новый кислородный газификатор. Это уже второй аппарат емкостью 8 тонн, который обеспечит бесперебойную подачу кислорода для больных коронавирусом. Стоимость закупки и установки нового газификатора составила 8,7 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета.

С помощью двух газификаторов в больнице будет создан дополнительный недельный запас кислорода, это значительно снизит риски для пациентов в нештатных ситуациях, а также это возможность создать больше кислородных мест. Персонал уже прошел обучение для работы с новым оборудованием.

Комплект эндоскопического оборудования получил Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой. Новая аппаратура необходима для улучшения диагностики и повышения эффективности лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе у пред- и послеоперационных больных. Видеопроцессор сочетает цифровое и оптическое усиление, которое обеспечивает высокое качество картинки и более точное исследование. С помощью видеобронхоскопа с HD-изображением пульмонологи смогут на ранних стадиях выявлять мелкие опухоли. На качественно новом уровне исследовать дыхательные пути пациента позволит портативный фибробронхоскоп с уменьшенным диаметром вводимой трубки и технологией сверхтонких оптических волокон. Эффективную и безопасную обработку высокого уровня гибких эндоскопов обеспечит дезинфекционная эндоскопическая установка. Медоборудование приобретено за счет средств областного бюджета, его стоимость составила более 11 млн рублей.

В Кузбасскую областную клиническую больницу им. С.В. Беляева поступило медицинское оборудование для хирургов-эндокринологов и анестезиологов-реаниматологов отделения детской реанимации.

Ретромалярный эндоскоп будут применять при проведении операций пациентам челюстно-лицевой хирургии и ЛОР-отделений. Сюда поступают дети с тяжелыми дефектами и травмами лица и дыхательных путей. При заболеваниях гортани либо в результате травмы может возникнуть ситуация, когда пациент не может самостоятельно дышать. В этом случае врачи устанавливают интубационную трубку. Но не всегда эта хирургическая манипуляция возможна. Сложности могут возникнуть из-за анатомических особенностей пациента либо специфики заболевания.

Проводить эту сложную врачебную манипуляцию «вслепую» до приобретения нового оборудования было крайне опасно из-за риска повреждения пищевода. До приобретения современного оборудования в самых тяжелых случаях приглашали специалиста из эндоскопического отделения. Современный ретромалярный эндоскоп позволяет выполнять эту операцию точно и безопасно. Аппарат стоимостью 6 млн рублей закуплен за счет собственных средств больницы.

Оборудование, приобретенное для хирургов-эндокринологов, защитит пациента от нарушения голоса – частого осложнения после проведения операции на щитовидной железе. При удалении части щитовидной железы всегда есть риск повреждения гортанных нервов, которые находятся на расстоянии не более 1 мм от щитовидки и околощитовидных желез. В результате этого человек может осипнуть или полностью потерять голос.

Сейчас с помощью интраоперационного нейромониторинга врачи готовы к любым анатомическим особенностям гортани пациентов. В начале операции и после нее хирурги, используя маленький щуп, «прозванивают» возвратные нервы пациента и определяют их прохождение. Это позволяет во время операции не травмировать их и избежать осложнения. Информация о функционировании возвратных нервов автоматически сохраняется в виде графиков в электронной карточке пациента. Оборудование приобретено за счет средств больницы, его стоимость составляет почти 5 млн рублей.

В Междуреченскую городскую больницу поступил ультразвуковой диагностический аппарат для сканирования органов зрения. Раньше оборудования подобного уровня в больнице не было. Сейчас с его помощью расширится спектр проведения диагностических процедур. Их можно будет выполнять как взрослым, так и детям. Новое оборудование позволит проводить подбор искусственного хрусталика, обследование больных с катарактой, исследования воспалительных процессов и дистрофии сетчатки, прогрессирующей миопии у детей, выполнять предоперационную и постоперационную диагностику, а также выявлять изменения структуры тканей глаза – отслоение сетчатки, новообразования, кровоизлияния. Общая стоимость аппарата составила более 2 млн рублей.