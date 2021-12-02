Новый 30-квартирный дом сдан в поселке Карагайлинский Киселевского городского округа, в микрорайоне № 3 Белова построен 5-этажный дом на 45 квартир. Новостройки возведены по нацпроекту «Жилье и городская среда», квартиры в них получили льготники: переселенцы из аварийного жилья, дети-сироты, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также ветераны боевых действий.

Дом в поселке Карагайлинский построен за 1,5 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». Из регионального бюджета на его возведение направлено 36,7 млн рублей. Во всех квартирах выполнен ремонт с отделкой под ключ, есть приборы учета горячей и холодной воды, электроэнергии. Новостройка расположена в центре поселка, в шаговой доступности – обновленная школа, в которой есть центр «Точка роста»; современный детский сад; поликлиника; Дом культуры и Дом творчества.

Квартиры в беловской новостройке также полностью готовы к заселению. На строительство из консолидированного бюджета направлено более 99 млн рублей, из них 20,4 млн рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, из областного бюджета выделено 45,3 млн рублей, из местного – 33,3 млн рублей. Дом возведен в микрорайоне многоэтажной застройки. Рядом – две школы, три детских сада, парки «Семья» и «Победа», больничный городок, торговые центры, сетевые супермаркеты.