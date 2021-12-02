Правительство Кузбасса приняло решение выплатить из областного бюджета дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч рублей – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Напомним, сразу после аварии семьям правительство Кузбасса и муниципалитетов оказали экстренную помощь – по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице – по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно – по 75 тысяч рублей.

Кроме того, в период простаивания шахты на время аварийных работ заработную плату будут получать не только работники «Листвяжной», но и подрядных организаций.

Губернатор Кузбасса продолжает индивидуальные встречи с родственниками погибших.

Технический совет утвердил подробный план действий в научном обосновании для всех вариантов возможных событий. В соответствии с ними развернуто 7 буровых установок. Две уже остановлены на контрольных точках – 20 метров до штрека, идет их обсадка. Продолжается бурение трех скважин для подачи в шахту стабилизирующих веществ. Газы, необходимые для закачивания (азот, углекислый газ, хладон), готовы с большим запасом. Горноспасатели работают на водоотливе, подаче инертизирующих веществ и на отборе проб шахтной атмосферы.

Работы проводятся согласно оперативному плану. Для принятия экспертных решений привлечены специалисты ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» и Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности.