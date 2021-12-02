Участки отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» городских магистралей оценивали не только спецорганизации, но и общественные контролеры. При этом работа общественников не отменяла и не подменяла работу специалистов заказчика и других контрольно-надзорных организаций.

Горожане оценивали наличие измерительных инструментов, ограждение места работ, устройство асфальтобетонного покрытия и другие параметры. Замечания они указывали в чек-листах, которые учитывались на заседаниях профильных рабочих групп, после чего принимались меры для их устранения. Также они принимали участие в выборе дорог, которые необходимо отремонтировать.

Перед началом работ в Новокузнецке специалисты Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства провели обучающий семинар для общественных контролеров. Участникам рассказали о реализации нацпроекта в Новокузнецкой агломерации, о результатах работы и технологии проведения дорожных ремонтов. Затем они приступили к своим обязанностям. Одним из объектов, на который совершили инспекционный выезд, стали дорожные работы на улице Чекалина. Дорога связывает три основные магистрали Кузнецкого района – улицы Ленина, Обнорского и Народную. Также рядом с объектом расположены школы, детские сады и больница. На улице Чекалина уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, установлены новые бордюры, обустроены заезды. В ходе проверки отремонтированный участок не вызвал нареканий ни у профессионалов, ни у общественников.

В Кемерове с участием общественников проводилась приемка отремонтированных участков дорог на улицах Соборная, Заузелкова, Мирная, Муромцева, Пчелобаза, Рукавишникова, Мартемьянова, Механизаторов, 1-я Стахановская, шоссе Леонова, проспектах Химиков и Советском. В результате объезда коллегиально принято решение о приемке заявленных 12 участков дорог.

Всего в 2021 году в регионе в рамках нацпроекта отремонтировано около 200 км автомобильных дорог. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено 5 млрд 680 млн рублей. На всех этих объектах осуществлялся внутренний производственный и лабораторный контроль, инспекционный контроль, независимый контроль и общественный. По результатам контрольных исследований и по завершении работ проводилась окончательная приемка отремонтированных объектов.

Всего в течение ремонтного сезона 2021 года в Кемерове и Новокузнецке общественники совершили более 10 инспекционных выездов на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, отремонтированные дорожные объекты находятся на гарантии подрядных организаций в течение 5 лет: все выявленные недостатки в гарантийный срок подрядчики устраняют за свой счет.

Свои вопросы и предложения жители могут направлять на портал «Безопасные качественные дороги», а также через мобильное приложение или сайт «Убитые дороги». Всего через эти сервисы в 2021 году было получено 27 обращений от граждан. Все обращения были переданы дорожникам для устранения замечаний.