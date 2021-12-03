Президент России в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Все эти дни мы были на постоянной связи с главой региона – Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, который возглавляет оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Регулярные доклады идут и от руководства МЧС. В регион незамедлительно, как вы знаете, прибыли руководители МЧС, Ростехнадзора, и, конечно, сразу же федеральным ведомствам было дано поручение оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше», – сказал президент.

О ходе аварийно-спасательных работ на шахте «Листвяжная» и о работе с родственниками погибших и пострадавшими доложил губернатор Сергей Цивилев.

«В ходе поисково-спасательных работ было поднято 11 тел погибших, все они захоронены. Потом подъем тел на поверхность был приостановлен в связи с ухудшением газовой обстановки в шахте. Сегодня подняли тела еще двух горняков. Под землей остаются 38 тел», – рассказал глава региона.

Он отметил, что проводится постоянная индивидуальная работа с семьями погибших и пострадавших. Встречи с родственниками погибших проводятся ежедневно, за 3 дня губернатор провел личный прием 28 семей.

Сергей Цивилев доложил об экстренных выплатах от региона и муниципалитетов в день трагедии. Кроме того, на выплаты направлены средства из федерального бюджета, а также за счет предприятия. Параллельно идет решение квартирного вопроса, порядка 40 квартир будет выдано для семей погибших и пострадавших. Решаются вопросы лечения и обучения.

Одновременно идет погашение кредитов во всех банках, «Сбербанк» начал эту работу первым. Российский Красный Крест создал расчетный счет, который будет управляться совместно с правительством Кузбасса, на счете уже 66 млн рублей, он постоянно пополняется. Из этих средств тоже будут производить выплаты.

Сергей Цивилев рассказал, что продолжается и прием семей погибших на шахте «Распадская», авария на которой произошла 11 лет назад. Решаются все текущие проблемы: трудоустройство, лечение, квартирный вопрос, обучение детей.

Губернатор доложил, что сразу после аварии на шахте создана совместная рабочая группа, в которую вошли представители прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и правительства Кузбасса. Эта комиссия проверила все шахты, дальше идет проверка разрезов. На сегодня по состоянию на угольных шахтах выявлено более 600 нарушений, которые устраняются на месте.

Как рассказал руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, для расследования причин трагедии в первый же день была создана комиссия по техническому расследованию причин. В нее вошли специалисты МЧС, Роструда, Фонда социального страхования, Росуглепрофа, «Ингосстраха». Также создана экспертная группа в составе представителей самых передовых в России научных организаций: Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Санкт-Петербургского горного университета, Восточного научно-исследовательского института национального Центра МЧС России и других.

В данный момент основная версия аварии – взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое. Работа комиссии будет продолжаться до полного выяснения причин.

По итогам совещания Владимир Путин дал ряд поручений, основным стали изменения в оплате труда шахтеров.

Глава государства подчеркнул, что необходимо создать такие условия, чтобы шахтерам не приходилось рисковать своими жизнями, чтобы достойно зарабатывать. Для этого он поручил уточнить состав условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтеров, исключив выплаты, зависящие от выработки. «Здесь нельзя думать ни о доходах собственников, в том числе на экспорт, ни о других доходах. Думать о безопасности и жизни людей нужно. Вот что нужно поставить во главу принимаемых нами решений», – отметил Владимир Путин.

Также президент России поручил ужесточить ответственность за нарушение на предприятиях требований безопасности и детализировать состав административных нарушений, обсудить вопрос о финансовой ответственности собственников, определять независимые аудиторские компании при активном участии профсоюзов, привести размер оплаты труда инспекторов Ростехнадзора в соответствие со средними зарплатами администрации шахт, проработать возможность создания ликвидационных фондов для шахт и разрезов.