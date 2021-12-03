Кузбассовцы почтили память погибших на шахте «Листвяжная»

Сегодня 9 дней с момента трагедии на шахте «Листвяжная». В 08:21, время, когда в выработке шахты «Листвяжная» произошел взрыв метана, во всех городах Кузбасса в память о погибших шахтерах и горноспасателях включили сирены системы оповещения МЧС. Во всех муниципалитетах региона прошли возложения к монументам погибшим горнякам.

Сергей Цивилев принял участие в памятных мероприятиях в пгт Грамотеино. Вместе с семьями погибших и пострадавшими в аварии 25 ноября на шахте «Листвяжная» губернатор возложил цветы на Аллее шахтерской славы к мемориалу спасателям ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец».

В Кемерове память погибших почтили у монумента «Память шахтерам Кузбасса». В Новокузнецке – на мемориале «Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Участие в траурных мероприятиях приняли депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации от Кузбасса. В 04:21 (по московскому времени) они возложили цветы возле представительства региона в Москве.

Во всех православных храмах региона траурные службы начались в 08:21 с колокольного звона. В память о погибших на шахте «Листвяжная» и всех не вернувшихся из забоев горняков Кузбасса и России проходят панихиды.