Сейчас в шахте остаются 27 погибших шахтеров и 2 горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается.

Сегодня запланировано проветривание аварийных участков, что позволит продолжить поиски погибших шахтеров и ликвидацию последствий аварии. Газообстановка в шахте сложная, но стабильная.

Отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков горных выработок, поиск и поднятие тел погибших шахтеров.

По состоянию на 12:00 3 декабря в стационарах Кузбасса находятся 16 пострадавших. Один из них в состоянии средней степени тяжести, 15 – в удовлетворительном.

83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

Планируется выписка 13 человек.

Напомним, семьи погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная» получат дополнительные выплаты от региона. По уточненным данным, по 1 млн рублей выплатят семьям погибших, по 400 тысяч рублей – пострадавшим в тяжелом и среднем состоянии, по 200 тысяч рублей – в состоянии легкой степени тяжести.