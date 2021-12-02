Именно это недавно сделала студентка Кемеровского госуниверситета Алина Борисова. Она стала победителем Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». С ней пообщалась Елизавета Матико.

Этот момент она запомнит надолго. Сегодня девушка уже вернулась из тёплого Сочи и закрывает долги по учёбе в морозной Сибири. Чтобы войти в топ-200 на Всероссийском конкурсе и стать обладательницей миллиона рублей, пришлось пройти немало.

Организаторы конкурса ищут среди студентов тех, кто хочет профессионально развиваться и строить траекторию личностного роста. Лидерские качества здесь ценятся выше всего. Однако без поддержки не обойтись. На протяжении трёх месяцев рядом с Алиной были самые близкие. О победе девушки её мама узнала глубокой ночью.

Финал конкурса проходил на территории учебного центра «Сириус». Тысяча студентов со всей страны знакомились, обменивались идеями и учились работать в команде. Выдвигали проекты в сфере экологии, экономики, урбанистики, культуры и искусства, науки и технологий.

Алина – студентка социально-психологического института. Её проект посвящен созданию «антистресс-пространства» для студентов с комнатами для крика, медитации, йоги и арт-терапии. Теперь выигрыш девушка может потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. И 5% из них – на исполнение заветной мечты. Однако от нашей съёмочной группы она своё желание пока утаила.

Автор: Елизавета Матико