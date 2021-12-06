Аварийные работы ведутся в круглосуточном режиме. Горноспасатели продолжают проветривать аварийный участок подготовительного забоя. Это позволило отделениям ВГСЧ поднять на поверхность тела двух погибших шахтеров.

По оперативному плану продолжат создаваться безопасные условия для поиска погибших шахтеров – по скважинам с поверхности будет подаваться азот, хладон и углекислый газ, возводятся вентиляционные перемычки. Постоянно идет мониторинг газовой обстановки в шахте.

В смену работают три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды.

«В течение суток для контроля за состоянием здоровья госпитализированы 7 горноспасателей, которые вели поиски погибших шахтеров. Диагноз – “токсическое действие окиси углерода легкой степени”. Состояние удовлетворительное. В ближайшее время готовятся к выписке», – сообщил генеральный директор ФГУП ВГСЧ МЧС России Николай Медведев.

Всего по состоянию на 12:00 5 декабря на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в средней степени тяжести, 9 – в удовлетворительном.

96 человек находятся под амбулаторным наблюдением врачей.