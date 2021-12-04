В смену работают три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы идут круглосуточно.

Для безопасного поиска погибших шахтеров проводится проветривание аварийного участка подготовительного забоя. Специалисты оборудуют технологические скважины для подачи азота, углекислого газа и хладона. Идет восстановление вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.

По состоянию на 12:00 4 декабря в стационарах находятся 3 человека. Один в средней степени тяжести и 2 в удовлетворительном состоянии.

96 человек находятся на амбулаторном лечении.

Выписано 13 человек.