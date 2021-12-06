Более 1000 проектов реализовали волонтеры Кузбасса в 2021 году

Добровольческое движение в Кузбассе объединяет более 170 тыс. кузбассовцев. В 2021 году они помогли осуществить более 1000 проектов в 17 сферах – медицины, экологии, социальном и других направлениях.

«Волонтеры нашего региона – это герои, они всегда на передовой значимых для региона проектов, как в региональных, так и в федеральных. Все отмечают, что наши волонтеры – одни из лучших в стране. Я вам очень благодарен за эту работу. С каждым днем в Кузбассе становится все больше людей, которые бескорыстно участвуют в судьбах тех, кому нужна помощь. Волонтерское движение очень важно и для укрепления социальных связей», – рассказал Сергей Цивилев.

Так, волонтеры регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю» организовали сопровождение таких масштабных мероприятий, как подготовка к 300-летию Кузбасса, сопровождение II Международный женский форум 2021, I Всероссийский форум «Вектор детства», Всероссийская конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch KUZBASS.

Также они помогли провести Кузбасский фестиваль «Книжная площадь», чемпионат и первенство России по триатлону – 2021, Международный чемпионат по парашютному спорту «Мондиаль 2020», чемпионат России по боксу – 2021. Всего с 2018 года в мероприятиях центра приняли участие свыше 12 тыс. волонтеров, помощь получили более 60 тыс. человек.

Активную помощь людям оказывают и волонтеры-медики. В июле этого года около 500 студентов вышли на работу в медучреждения Кузбасса для помощи врачам и медсестрам. Добровольцы объединились в рамках общероссийской акции #МыВместе. Активно принимали участие в работе колл-центров по регистрации и обработке обращений граждан в условиях пандемии COVID-19, помогали в доставке продуктов питания и лекарственных препаратов. Также был создан волонтерский штаб «Помощники вакцинации». Всего в период с 15 июля этого года более 200 тыс. человек получили информацию от волонтеров по телефону, более 43 тыс. адресов ребята посетили лично.

В 2021 году наши добровольцы из Кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей выезжали на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Иркутскую область и Забайкальский край. В целом за 6 лет существования спасательного корпуса оказана помощь более 20 тыс. человек, спасено более 100 жизней.

Около 350 волонтеров занимаются в международном танцевальном проекте «Dance4life – Танцуй ради жизни!», который позволяет молодежи получить информацию о ВИЧ и СПИД и о том, как сохранить свое здоровье. С начала 2021 года они провели более 100 профилактических мероприятий, в которых приняли участие порядка 2 тыс. человек.

На территории Кузбасса реализуются различные акции и проекты в рамках инклюзивного волонтерства, направленного на объединение людей с инвалидностью и без нее в единое дело. Примером такого сотрудничества стал проект «Доктор пес», в котором четвероногие друзья выступают для людей в качестве докторов.

Ярким примером экологической работы волонтеров являются командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов «Чистые игры». В рамках одной игры собирается в среднем от 1 до 3 тонн мусора, а в Кузнецком Алатау в районе Поднебесных Зубьев с 2017 года проводится экологический форум работающей молодежи Кузбасса «Zубочистка».

Особое внимание волонтеры региона уделяют патриотическому направлению. За 2021 год Кемеровское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» реализовало всероссийские проекты «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», международный проект «Сад памяти». Также волонтеры оказали помощь в реализации онлайн-акции «Бессмертный полк». Военно-патриотический центр «Вымпел-Кузбасс» принимает участие в мероприятиях, направленных на историко-патриотическое воспитание детей и молодежи Кузбасса, организует соревнования, открытые уроки мужества, интерактивные площадки, слеты и экспедиции. Кроме того, в регионе проводится ежегодная патриотическая акция «Снежный десант». Бойцы отрядов помогают ветеранам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями очищать дворы от снега. Также ребята убирали снег с территории социальных объектов, в том числе памятников и мемориалов.