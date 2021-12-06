Мероприятия по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная» идут круглосуточно.

За прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили 6 вентиляционных сооружений. Вентилятор главного проветривания переведен в нормальный режим подачи воздуха к аварийной выработке. Ведется круглосуточный мониторинг газовой атмосферы.

Сегодня планируется разведка ранее необследованных горных выработок шахты. Спасатели планируют пройти более 2,5 км. В смену работают 3 отделения ВГСЧ и члены вспомогательной горноспасательной команды.

По состоянию на 12:00 6 декабря в стационарах находятся 10 человек: 1 – в состоянии средней степени тяжести, 9 – в удовлетворительном.

96 человек проходят амбулаторное лечение.