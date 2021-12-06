В Кузбассе наряду с тенденцией к снижению заболеваемости коронавирусом продолжается рост случаев респираторных инфекций. В связи с этим увеличивается нагрузка на детские и взрослые поликлиники, в том числе и количество вызовов врачей на дом.



«Оптимизирована работа пунктов вакцинации в административных зданиях. Часть врачей из тех пунктов, в которых небольшой поток пациентов, перенаправлена в поликлиники для ведения первичных приемов», – сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.



За прошедшую неделю прививку сделали 26 678 кузбассовцев, из них 5 486 – люди старше 60 лет. В Кузбассе вакцинировано 1 051 302 жителя (63,7 % от подлежащих вакцинации), среди представителей старшего поколения вакцинировано 274 582 человека (50 % от подлежащих вакцинации). Кроме того, 122 554 кузбассовца поставили повторную прививку. Всего в регионе вакцину получили 1 173 856 кузбассовцев.



По данным регионального Минздрава, число обращений в скорую помощь и количество госпитализированных в стационары с коронавирусом и пневмониями в регионе снижается. При этом статистика смертности от коронавируса остается стабильной – 25-30 человек в неделю, из них 75 % – люди старше 60 лет.