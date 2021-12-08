По губернаторской программе в Прокопьевске отремонтирована школа № 71

Всего в Кузбассе по программе «Моя новая школа» за 3 года ее действия будет капитально отремонтировано 28 школ.

«Это вторая школа в Прокопьевске, которую полностью обновили по этой программе. В 2020 году в городе капитально отремонтировали крупнейшую школу города № 45, сейчас – школу № 71, в которой обучаются 1100 ребят поселка Ясная поляна. Теперь они учатся в новых комфортных условиях, а также имеют возможность получить дополнительное образование», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В здании 1965 года постройки по программе «Моя новая школа» полностью заменили электропроводку, водопроводные и канализационные сети, сделали вентиляцию, отремонтировали кровлю, заменили оконные и дверные блоки. В столовой расширен обеденный зал, на кухне установлено современное оборудование.

Ребята и учителя уже смогли оценить интерактивные лаборатории робототехники и виртуальной реальности, медиацентр, профессиональную студию для съемок учебных видео, спортзал. В школе появились класс робототехники и программирования, танцевальная студия, сенсорная комната для отдыха детей, оборудован кабинет астрономии, издательский центр. В планах – открытие педагогического класса для профориентации будущих учителей.

Рекреации школы оснащены комфортными зонами отдыха. Во всех учебных классах установлены интерактивные комплексы: компьютер, документ-камера, принтер, сканер.

На входе в здание организован пост охраны с системой видеонаблюдения. На территории школы есть зоны отдыха, игровые и спортивные площадки с современными комплексами для детей разного возраста, площадка для воркаута, беговая дорожка, автогородок.