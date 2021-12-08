Горноспасатели ВГСЧ МЧС России приступили к повторному обследованию горных выработок шахты «Листвяжная». Всего на данный момент на поверхность поднято 50 тел шахтеров и спасателей. Неизвестным остается местонахождение 1 погибшего шахтера.

Параллельно идет проверка оборудования участкового водоотлива, восстановление вентиляционных сооружений, а также систем аэрогазового контроля в шахте. Для определения динамики рудничной атмосферы на аварийном участке проводится отбор проб воздуха в точках, определенных оперативным планом.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Привлечено 4 отделения ВГСЧ МЧС России.

По состоянию на 12:00 8 декабря в стационарах проходят лечение 2 человека, один из них – в состоянии средней, второй – в состоянии легкой степени тяжести. Амбулаторно лечатся 95 человек, 9 сняты с амбулаторного наблюдения.