В рамках проекта «Национальная социальная инициатива» в Кузбассе создана автоматизированная информационная система «Социальный навигатор Кузбасса». Чтобы узнать, какие меры поддержки положены семьям с детьми, достаточно перейти по ссылке и ответить на несколько вопросов.



«Социальный навигатор Кузбасса» содержит информацию о всех льготах, которые семьям с детьми предоставляют различные ведомства – региональные министерства социальной защиты населения, здравоохранения, образования, строительства, Комитет по управлению государственным имуществом, Отделение Пенсионного фонда по Кемеровской области – Кузбассу.



Также на портале представлена информация о документах, которые необходимо предоставить для оформления мер социальной поддержки; учреждениях, в которые нужно обратиться за их назначением; размещены ссылки для подачи заявлений в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).