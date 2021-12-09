В 2022 году в Осинниках начнется строительство детского сада на 190 мест

Глава Осинниковского городского округа Игорь Романов в формате видеосвязи отчитался губернатору об итогах работы за три года и выполненных поручениях. Также свое мнение об изменениях в городе высказали жители, присутствовавшие на встрече.

«Сейчас в Кузбассе мы развиваем новую экономику, вклад в которую будет вносить малый и средний бизнес в равной степени с традиционными отраслями. Он обладает для этого большим потенциалом. Сейчас в этой сфере трудятся 280 тысяч человек. Им нужно помогать, создавать все условия для развития», – подчеркнул Сергей Цивилев.

По словам Игоря Романова, в Осинниках за три года в сфере малого предпринимательства зарегистрировано 494 новых субъекта малого бизнеса и 686 самозанятых, открыто 60 новых объектов. В рамках муниципальной программы по поддержке предпринимательства 88 субъектов получили финансовую поддержку на сумму более 19 млн рублей. Они были направлены на приобретение оборудования, повышение квалификации, сохранение и создание новых рабочих мест.

«По вашему поручению, Сергей Евгеньевич, в районах города были установлены три новых детских игровых комплекса и пять спортивных площадок с уличными тренажерами, которые ежедневно посещают около 300 жителей. Также выполнен капремонт 11 дворов, косметический ремонт в 373 подъездах и 217 входных группах. В следующем году запланированы работы еще в двух дворах в поселке Тайжина», – рассказал Игорь Романов.

К 300-летию образования Кузбасса в городе благоустроено пять общественных пространств, в том числе «Аллея Славы» и аллея по улице Кирова. Капитально отремонтированы спуск к спортивному комплексу «Шахтер», площадь у сцены в городском парке, территория «Музея военной техники». Продолжается благоустройство парка «Мир» поселка Тайжина. Уже установлена новая современная сцена, дополнительное освещение, обновлен обелиск. В 2022 году по инициативе посельчан здесь построят скейт-площадку.

В рамках губернаторской программы «Моя новая школа» капитально отремонтировали школу № 16, где в современных условиях теперь обучаются около 900 учеников.

«Сергей Евгеньевич, ваше поручение мы выполнили. В школе сделали капремонт, увеличили и благоустроили территорию школы, отремонтировали котельную и обшили ее снаружи, поставили ограждение. Вокруг школы благоустроили пешеходные тротуары, которые позволяют безопасно школьникам проходить к остановкам», – рассказал глава. Также в поселке Тайжина отремонтирована кровля школы № 33 над спортивным залом и заасфальтирована пришкольная территория.

На базе пяти школ округа по нацпроекту «Образование» открыты центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В трех школах города в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» открыты кабинеты математики, информатики.

В 2021 году открыт новый детский сад «Академия детства» на 140 мест. Это позволило сократить очередь на 58 %. На 2022 год запланировано строительство еще одного детского сада на 190 мест.

В ходе встречи губернатор поинтересовался у жителей, как работают управляющие компании. По словам Екатерины Франк, жительницы дома по улице Тобольская, нареканий в адрес УК у нее нет. Все проблемные вопросы решаются, реализуются и пожелания жителей.

«Сергей Евгеньевич, есть точечные жалобы по работе управляющих компаний, но все эти вопросы мы стараемся решить, иногда с привлечением ГЖИ», – ответил глава города Осинники.

Учреждения здравоохранения округа приобрели около 300 единиц лечебно-диагностического и другого специализированного оборудования. Город получил два стационарных рентген-аппарата, цифровой маммограф, передвижной флюорограф и аппараты УЗИ для проведения исследований взрослым и детям. До этого жителям приходилось обращаться в медицинские организации города Новокузнецка. Для санавиации на базе городской больницы подготовлена вертолетная площадка. Капитально отремонтирована крыша городской поликлиники. Получено девять автомобилей.