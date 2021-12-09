Неизвестным остается местонахождение одного погибшего горняка. Поиск в подтопленных выработках спасатели ВГСЧ МЧС России проводят с использованием гидрокостюмов. Параллельно идут работы по откачке воды, мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте.



Работы ведутся в круглосуточном режиме. Привлечено 3 отделения ВГСЧ МЧС России.



По состоянию на 12:00 9 декабря в стационарах находятся 2 человека – один спасатель в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, один шахтер в состоянии легкой степени – в Центре охраны здоровья шахтеров.



На амбулаторном лечении находятся 95 пациентов (54 шахтера, 41 спасатель).