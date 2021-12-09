В администрации правительства Кузбасса прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

«Уборка снега – приоритетная мера, обеспечивающая безопасность дорожного движения. Не во всех территориях работа ведется на должном уровне. Сейчас много обращений по поводу уборки городских дорог идет от жителей Кемерова и Прокопьевска. Глав этих городов прошу обратить на это особое внимание», – заявил Вячеслав Телегин.

Данную ситуацию взяли на контроль в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. По информации ведомства, общая протяженность дорожной сети региона составляет около 22 тыс. км, в том числе региональных дорог – 5,5 тыс. км, муниципальных – 15,5 тыс. км, федеральных трасс – 454 км. Всего на зимнем содержании дорог и объектов благоустройства задействовано 250 организаций, общий подвижной состав техники – 1636 специализированных машин. На случай обильных снегопадов в резерве находится еще 388 машин. Все муниципальные образования заключили договоры на поставку соли и песка по мере расходования основного запаса.

Всего с начала снегоуборочного сезона вывезено 668,9 тыс. кубометров снежной массы. Сегодня в регионе на очистке дорог работают 2,4 тысячи человек, задействовано почти 1,7 тыс. единиц техники, из них 70 – привлеченной. За сутки вывезено 42,2 тыс. кубометров снега.

Так, ежедневно в Киселевске на городские дороги выходит более десятка единиц техники. Ведется уборка и вывоз снега, удаление снежных накатов и наледи с проезжей части, обработка дорожного полотна, пешеходных переходов, площадок у остановочных павильонов противогололедными материалами. Параллельно расчищаются и расширяются обочины автомагистралей. Помощь в расчистке городских улиц от снега оказывают и предприятия Киселевска.

В Мариинске в ежедневном режиме снегоуборочная техника и дорожные рабочие очищают основные дороги с автобусным сообщением, частный сектор, остановки общественного транспорта, тротуары и подходы к пешеходным переходам. Сообщить о некачественной уборке снега жители могут по круглосуточному телефону единой дежурно-диспетчерской службы (8-384-43) 5-18-10, также в будние дни сообщения принимают по телефонам отдела благоустройства администрации Мариинского МО: (8-384-43) 5-24-34, (8-384-43) 5-35-17.

Также на заседании рассмотрели вопрос безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах. В уходящем году на переездах региона было совершено 8 дорожно-транспортных происшествий. За аналогичный период 2020 года – 7. По информации Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, причина аварий – грубое нарушение правил дорожного движения водителями. Для профилактики аварий регулярно проводится обустройство переездов и подходов к ним, в муниципальных кинозалах демонстрируются видеоролики, размещается социальная реклама на бортах пассажирских автобусов, в СМИ, на интернет-сайтах.

В 2022 году комиссия планирует обсудить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, готовность к содержанию и ремонту дорог в летний период и постоянному обновлению дорожной разметки. Также среди актуальных вопросов – безопасность пассажирского автотранспорта и школьных автобусов, развитие системы фото-, видеофиксации, приведение к национальным стандартам пешеходных переходов вблизи школ, обеспечение улиц наружным электроосвещением, работа с юными инспекторами движения.