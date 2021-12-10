Ещё в три больницы Кузбасса поступило новое медицинское оборудование

В ковидном госпитале Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 на этой неделе введен в эксплуатацию передвижной рентгеновский аппарат. В поликлинике № 2 Салаира начал работать стационарный цифровой рентгеновский аппарат. В Кемеровскую детскую клиническую больницу № 1 поступил современный программно-технический комплекс для диагностики сердечного ритма.

«Материально-техническая база больниц Кузбасса обновляется регулярно, на этой неделе в клиниках Новокузнецка, Кемерова и Салаира введена в работу новая медтехника. Так, шаг за шагом, современная высокотехнологичная медицинская помощь и диагностика становится доступнее для кузбассовцев. Важно, что новое оборудование не только повышает качество обследований, но и выполняет их гораздо быстрее, чем раньше», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Передвижной рентген-аппарат стоимостью 5,8 млн рублей закуплен для работы в условиях ковидного госпиталя, расположенного на базе инфекционного отделения Новокузнецкой горбольницы № 29. Он позволяет проводить все виды исследований и обеспечивает стабильно высокую четкость и контрастность снимков при рентгенографии любых органов и систем организма, при этом время получения снимка составляет не более 10 секунд.

Прежде для диагностики пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом использовался аналоговый палатный рентген-аппарат. Новая цифровая установка позволила исключить этап передачи кассеты со снимками из ковидария в рентгенологическое отделение. Теперь лаборант по каналам интернет-связи отправляет изображения на лазерный принтер, расположенный в главном корпусе больницы, где их изучают и описывают врачи-рентгенологи. Благодаря этому сокращается срок постановки диагноза, а также за счет снижения числа контактов между медицинскими работниками снижаются риски распространения COVID-19.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинике № 2 Гурьевской районной больницы в Салаире введен в эксплуатацию современный рентгеновский комплекс. Общая стоимость оборудования составила более 16 млн рублей.

Цифровая установка с минимальной лучевой нагрузкой на пациентов делает снимки высокой четкости, что позволяет распознать заболевания на самых ранних стадиях и своевременно назначить лечение. Наличие «плавающей» в четырех направлениях деки и широкий диапазон изменения высоты стола облегчает укладку пациентов с ограниченной подвижностью, пожилых пациентов и детей.

Аппарат подключен к центральному архиву медицинских изображений (ЦАМИ), что позволяет иметь круглосуточный доступ к медицинским изображениям, обмениваться ими, проводить консультации среди специалистов, в том числе с участием ведущих специалистов области в режиме реального времени, а также передавать изображения и описания на электронных носителях.

В Кемеровской городской детской клинической больнице № 1 запущена в работу новая система суточного мониторирования ЭКГ. Современный программно-технический комплекс проводит диагностику сердечного ритма на протяжении суток у детей, которых беспокоят дискомфорт в области сердца, частые обмороки и нарушения ритма сердца.

Техника адаптирована для диагностики детей. Прибор обладает большей чувствительностью и учитывает возможные погрешности. К примеру, если из-за подвижности ребенка отошел электрод или возникли другие помехи, система автоматически распознает это и корректирует результат. Программа учитывает показатели сердечного ритма в зависимости от возраста ребенка, что очень удобно при расшифровке и описании результата.