В Кузбасс прибыл с рабочим визитом заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Вместе с губернатором Сергеем Цивилевым он проверил работу медучреждения, где высокотехнологичную медицинскую помощь получают несколько сотен жителей центральной части региона.

В современном гемодиализном центре установлены 30 (23 основных и 7 резервных) новейших экспертных аппарата «Искусственная почка», современная система водоподготовки. Есть аппараты для перитонеального диализа — жизненно необходимой процедуры для пациентов с терминальной почечной недостаточностью. В новом комфортабельном центре сделано все для удобного пребывания пациентов.

Высококвалифицированную помощь кузбассовцам с почечной недостаточностью оказывают пять экспертов-нефрологов. Большое значение уделяется изучению и внедрение в широкую клиническую практику научных разработок по повышению эффективности методов заместительной почечной терапии.

Рабочая поездка Александра Новака продолжилась на шахте «Листвяжная».