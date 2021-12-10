Сергей Цивилев поддержал строительство школы в поселке Загорский Новокузнецкого района

Глава Новокузнецкого муниципального района Андрей Шарнин в формате видеосвязи в присутствии жителей отчитался губернатору Кузбасса об итогах работы за 3 года и выполненных поручениях.

«Каждый населенный пункт в Кузбассе – от крупных городов до сельских территорий – должен развиваться, изменяться к лучшему. Важно, чтобы кузбассовцам было комфортно жить, трудиться, растить детей, получать медицинскую помощь и лекарства, отдыхать в родном регионе», – сказал Сергей Цивилев.

Особое внимание уделяется в Новокузнецком районе развитию образования. За 3 года в 8 школах района появились центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На 2022–2024 годы запланировано открытие таких центров еще в 14 школах, современным компьютерным и интерактивным оборудованием будут оснащены 19 учреждений. Кроме того, в школе поселка Кузедеево после капремонта открылись пищеблок и столовая с современным оборудованием. В 2022 году завершится ремонт школы поселка Рассвет. Отремонтированы кровля и мастерские школы в селе Костенково и помещения Дома детского творчества селе Сосновка.

По словам главы района Андрея Шарнина, долгожданным и важным событием стало открытие новой современной школы в поселке Металлургов на 528 учащихся. Ее строительство было ускорено по инициативе Сергея Цивилева. Теперь это культурный и спортивный центр всего Новокузнецкого района с бассейном, большим стадионом и спортивным залом. Все дети теперь занимаются здесь только в первую смену.

После реконструкции открылись обновленные детские сады в селах Безруково, Сидорово и Сосновка. Завершены ремонтные работы в садах в поселках Недорезово и станции Тальжино.

Разработаны проекты строительства отдельного здания начальной школы в поселке Загорский на 250 учащихся и капремонта основного здания школы. В 2022 году планируется приступить к их реализации. «Сергей Евгеньевич, очень надеемся на поддержку. Школа переполненная, здесь в две смены обучаются 460 ребятишек. Она одна из самых крупных в районе, возникла проблема нехватки учебных классов», – рассказал глава района. Губернатор оценил идею строительства школы. «Чтобы попасть в федеральную программу на строительство объекта, необходимо софинансирование. Эту поддержку со стороны региональной власти мы вам обещаем», – заявил Сергей Цивилев.

За 3 года в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» открыты 7 современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Так, губернатор выполнил обещание жителям поселка Баевка – здесь установлен новый модульный ФАП на месте старого аварийного здания. Также после ремонта открылись ФАПы в поселке Степном и в селе Куртуково, амбулатория в селе Безруково. Планируется ремонт Кузедеевской врачебной амбулатории. Еще 13 ФАПов будет установлено до 2024 года.

На встрече жители района обратились к губернатору с просьбой решить вопрос с организацией аптек в отдаленных населенных пунктах района. «Эта проблема действительно существует, поручаю правительству Кузбасса разработать варианты ее решения», – ответил Сергей Цивилев.

В районе уделяется внимание и развитию спорта. За 3 года в поселениях установили 31 детскую площадку с современным безопасным покрытием, 10 многофункциональных хоккейных коробок – в поселках Металлургов, Степном, Тальжино, Рассвет, Казанково, Кузедеево, селах Сидорово, Красулино, Сосновка, Костенково. В поселке Кузедеево построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием – это подарок жителям от нашего земляка, олимпийского чемпиона Кирилла Капризова. В 2021 году привели в порядок футбольное поле стадиона в селе Атаманово.

Культурный досуг жителей района обеспечивают 31 библиотека, 10 школ искусств, 21 Сельский дом культуры. Сейчас полностью отремонтировали дома культуры в селах Безруково, Сосновке, Николаевке и в поселке Кузедеево. В 2022 году завершится ремонт домов культуры в селах Сидорово, Тальжино, Красная Орловка, Красулино, где всего проживает почти 3 тыс. жителей. В рамках нацпроекта «Культура» завершается капремонт ДК поселка Рассвет.

В поселке Металлургов построена модульная газовая котельная. «Ее ввод открывает перспективы строительства нового жилья в поселке и подключения к центральному отоплению частных домов с печным отоплением, а также дает возможность развивать Новоильинский район Новокузнецка», – рассказал Андрей Шарнин.

За 3 года в районе сдано в эксплуатацию 108 тыс. кв. м жилья. Построен многоквартирный 8-этажный дом в поселке Чистогорский. 61 квартира в доме выделена детям-сиротам, многодетным семьям, переселенцам из ветхого и аварийного жилья. В 2022 году завершится строительство аналогичного дома, более 60 человек получат новые квартиры. Разработаны проекты планировки под индивидуальную жилзастройку в поселках Металлургов и Загорском.

На территории Новокузнецкого района зарегистрировано 1 258 субъектов малого и среднего бизнеса – 501 юридическое лицо и 757 индивидуальных предпринимателей. В организациях трудится около 6 тыс. человек.

Активно в районе развивается аграрный сектор. По итогам 2021 года обработано 27,2 тыс. га посевных площадей – на 1,6 тыс. га выше уровня прошлого года, введено в сельскохозяйственный оборот 1,8 тыс. га, в планах на 2022 год – еще 2,4 тыс. га. Намолот зерна составляет 47 тыс. т – на 24 тыс. т больше, чем в 2020 году.