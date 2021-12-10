Топ объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В сезоне 2021 года в Кузбассе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано около 200 км автомобильных дорог, финансирование составило 5 млрд 680 млн рублей.

Самый протяженный участок, отремонтированный в сезоне 2021 года, – автомобильная дорога Кемерово – Анжеро-Судженск: дорожники привели в порядок 20 км 850 м асфальтового полотна. Ежедневный автомобильный трафик на этом участке составляет около 5 тыс. машин в сутки, поэтому безопасности и качеству здесь уделяется особое внимание. Всего планируется отремонтировать 63 км трассы, работы продолжат в следующем сезоне.

Самым туристическим направлением стала автомобильная дорога Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, ведущая к горнолыжному комплексу в Шерегеше. Здесь дорожники капитально отремонтировали два участка общей протяженностью 24 км 224 м, это участки с 87 км по 93 км и с 44 км по 50 км трассы. Помимо дорожного полотна специалисты привели в порядок обочины, заменили ограждения, ветхие дорожные знаки и указатели – на новые. В следующем году планируется продолжить работы.

Самым современным реализованным проектом можно назвать проспект Металлургов в Новокузнецке. После реконструкции количество полос проезжей части расширилось – вместо 4 их стало 6, ширина дороги теперь 25 м, расчетная скорость движения – 80 км/ч. В ходе реконструкции были полностью обновлены тротуары. Также на протяжении всего участка сформированы парковочные карманы, обустроено 8 остановочных пунктов. На перекрестках установлено 7 светофорных комплексов. Почти на всем протяжении проспекта обустроены пандусы для маломобильных горожан. Для удобства слабовидящих людей установлены тактильно-контрастные указатели в виде продольных полос перед пешеходными переходами на всех участках.

Самым «комплексным» стал ремонт в Кемеровском микрорайоне РТС, здесь ремонтировали все улицы. На особом контроле специалистов было соответствие дорожных условий требованиям безопасности. На двух больших участках ул. Муромцева, по которой многие родители возят малышей в детский сад № 70, приведено в порядок асфальтобетонное покрытие, отремонтированы тротуары, отсыпаны обочины. Проделана большая работа по устройству газонов. На съездах в дворовые территории уложен новый верхний слой асфальта. На участке ул. Пчелобаза от ул. Механизаторов до дома № 25, на котором располагается поликлиника № 6, приведены в порядок обочины и тротуары, а также устроены верхние слои на съездах.

Самым «социальным» стал ремонт на улице Мирная, где находятся детские сады № 79 и № 149, а также на улице Заузелкова, в районе которой располагаются школа № 95, детская поликлиника № 2, а также Кемеровский коммунально-строительный техникум.

Напомним, в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 149 км дорог.