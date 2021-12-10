В заседании приняли участие врио главы МЧС Александр Чуприян, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Продолжается аварийно-спасательная операция, пока не найдено тело одного погибшего. В больницах находятся два человека, им оказывается квалифицированная помощь, есть все необходимое оборудование. Губернатор ежедневно проводит личные встречи с семьями погибших и пострадавших, каждой семье предоставляется индивидуальная поддержка – по улучшению жилищных условий, погашению задолженностей перед банками, а также, если требуется, по устройству на работу или определении детей в образовательные учреждения», – рассказал Александр Новак.

Он подчеркнул, что все выплаты семьям погибших и пострадавших, о которых приняли решение на федеральном уровне и в Кузбассе, в большинстве случаев уже осуществлены.

«Сегодня мы встретились с несколькими семьями, поговорили с рабочими, их предложения будут учтены в дальнейшей деятельности комиссии и при выработке решений, чтобы безопасность на шахтах была обеспечена на высоком уровне», – отметил заместитель председателя Правительства РФ.

Горноспасатели ВГСЧ МЧС России продолжают поисковые работы на шахте, проводят повторное обследование горных выработок. Параллельно идут работы по откачке воды, мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте. Работы ведутся круглосуточно.

На 12:00 10 декабря в стационарах находятся 2 человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, один шахтер в состоянии легкой степени – в Центре охраны здоровья шахтеров.

Амбулаторно лечатся 88 пациентов (48 шахтеров, 40 спасателей), за сутки сняты с наблюдения 7 человек, а всего с начала отчетного периода – 16 пациентов (11 шахтеров, 5 спасателей).

Напомним, из резервного фонда Правительства РФ выделено и поступило в бюджет Кузбасса 76 млн 800 тысяч рублей. Из этих средств выплачено по 1 млн рублей каждой семье погибшего, по 400 тысяч рублей – получившим вред здоровью тяжелой и средней тяжести, по 200 тысяч рублей – пострадавшим в состоянии легкой степени.

По решению губернатора Сергея Цивилева из областного бюджета семьям погибших выплатили по 1 млн 250 тысяч рублей, получившим тяжелый или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий – по 200 тысяч рублей. Экстренные выплаты родственники погибших и пострадавшие получили уже в первые сутки после аварии.

Также для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим был организован сбор средств организацией «Российский Красный Крест». Всего собрано 95 млн 704 тысячи 378 рублей.