Международная федерация бенди (FIB) одобрила заявку на проведение чемпионата мира среди мужских команд в Кемерове.

Заседание исполкома состоялось накануне в Финляндии. Соревнования намечены на 2023 год. Основным объектом проведения планируется ледовый дворец «Кузбасс».

Напомним, что регион уже имеет богатый опыт проведения международных соревнований. Так, в 2007 году Кемерово принимал чемпионат мира по хоккею с мячом, в котором победила сборная России. Основной ареной для проведения матчей чемпионата тогда был стадион «Химик».

В 2021 году состоялся чемпионат мира по парашютному спорту «Мондиаль-2020», где сборная команда России, в которую входят 15 кузбассовцев, заняла 1-е общекомандное место.