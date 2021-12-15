Сергей Цивилев: в Междуреченске будет активно развиваться туризм

На встрече с губернатором Сергеем Цивилевым глава Междуреченска Владимир Чернов рассказал об изменениях, которые произошли в округе за последние 3 года, и приоритетных планах по его развитию. Встреча прошла в формате видеосвязи с участием жителей, в том числе школьников, молодежи и представителей старшего поколения.

«На встрече с жителями Междуреченска в октябре этого года звучала просьба построить мост и подъемник на горнолыжном комплексе Югус. Выполняя это обещание, чуть больше месяца назад в Москве подписано соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» по развитию наших туристических зон – Шерегеша и Междуреченска. В первую очередь планируется строительство моста и подъемника. Рассчитываем сделать это до февраля 2023 года, до начала зимних игр “Дети Азии”», – заявил Сергей Цивилев.

Директор комплексной спортивной школы Виталий Крендясев рассказал, что в Междуреченске 9 месяцев лежит снег, поэтому горнолыжный спорт и лыжные гонки очень популярны среди жителей. Отделению лыжных гонок КСШ очень нужна современная лыжная база: в данный момент они располагаются частично в подтрибунных помещениях спортивно-оздоровительного комплекса «Томусинец» и частично в Доме спорта. Занимаются в отделении КСШ 250 детей.

Сергей Цивилев поручил региональному Минспорта совместно с муниципалитетом разработать предложения по развитию спортшколы к заседанию с корпорацией «Туризм.РФ», которое состоится в январе 2022 года.

Как отметил глава города Владимир Чернов, многие проекты реализованы по инициативе жителей.

Так, в октябре губернатор принял участие в торжественном открытии спортивного комплекса «Звездный». Этот уникальный большой спортивный объект стал одним из лучших в регионе, он построен по просьбе междуреченцев.

«Его строительство началось в жесточайший мировой кризис в угольной отрасли. Но решение было принято, потому что об этом просили междуреченцы. И важно, чтобы теперь он был востребован, в нем могли заниматься все желающие и воспитываться юные спортсмены», – сказал Сергей Цивилев.

В новом комплексе открыто отделение детско-юношеской спортивной школы по водным видам спорта, в котором занимаются уже более 100 ребят. Также работают секции баскетбола, волейбола и футбола, художественной гимнастики. Спортивные залы отвечают всем требованиям и готовы принять соревнования местного, регионального и межрегионального уровней.

«Отдельное спасибо, Сергей Евгеньевич, за строительство многопрофильной больницы. Это самый важный объект в сфере здравоохранения города. Мы помним, насколько непросто давалось это решение, но сейчас мы видим, какими темпами идет это строительство. В 2022 году она будет сдана», – сказал глава города.

Также за счет средств местного бюджета открылось отделение пульмонологии на 110 пациентов. 4,5 млн рублей направлено на приобретение двух новых автомобилей с полной комплектацией для станции скорой медицинской помощи. Также совместно с министерством здравоохранения Кузбасса открыта лаборатория для проведения тестов на COVID-19.

Большие перемены произошли в сфере образования. В 2019 году открыта модельная библиотека, создан центр образования «Точка роста» на базе школы-интерната в поселке Ортон, в гимназии № 6 появилась лаборатория «Hit-инженеры будущего». В 2020 году завершен капитальный ремонт детского сада № 18 «Незабудка», а в 2021 году оборудован детский технопарк «Кванториум» в гимназии № 6.

За счет средств программы «Формирование комфортной городской среды», а также долевого участия жителей отремонтировано 36 дворов. Завершен ремонт дамбы реки Уса в Восточном и Западном районах города. В итоге у междуреченцев появилось 6,5 км прогулочной зоны у реки. Также глобально преобразилась Праздничная площадь и пр. Строителей.

Жители активно участвовали в беседе с губернатором, высказывали свое мнение, не обошлось без новых предложений. Председатель молодежного парламента Междуреченска Анна Шмидт попросила оказать содействие в организации пешеходного перехода, который соединит Западный и Восточный районы дамбы. Сергей Цивилев поручил главе города Владимиру Чернову обсудить этот вопрос вместе с жителями и совместно найти решение.

В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса в 2021 году приступили к реконструкции дамбы на Томи в районе Чебал-Су. Ввести ее в эксплуатацию планируется летом 2022 года.