В селе Тунда Ижморского округа против коронавируса вакцинировано 100 % населения. Жители соседних сел Симбирка и Летяжка также активно участвуют в прививочной кампании, уже привито более 90 % взрослых. Всего в этих трех населенных пунктах проживают 793 человека, в основном, пенсионеры. За последние полгода не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Как отмечают в региональном Минздраве, самые высокие по региону показатели вакцинации связаны с грамотной организацией разъяснительной работы главным врачом Ижморской районной больницы Галиной Тарасенко и фельдшерами Людмилой Никитиной и Татьяной Загаиной.

«Боялись ставить прививку, но фельдшер все объяснила. Сначала сомневалась, но теперь поняла, что сделала правильный выбор. Вакцинацию перенесла хорошо. Привилась сама и всем советую», – комментирует жительница деревни Тунда Ольга Новикова.

На сегодняшний день в Кузбассе 1 214 480 случаев вакцинации (65 % от подлежащего вакцинации населения), из них 359 008 (51,1 % от подлежащих вакцинации) – старше 60 лет. Инфекционисты напоминают, что вакцина – единственный надежный способ остановить распространение и мутацию вируса.

«Сотни миллионов жизней были сохранены благодаря быстрой вакцинации против оспы, чумы, холеры, дифтерии, полиомиелита, столбняка, коклюша. Ученые нашей страны уже не первое столетие вносят неоценимый вклад в дело вакцинопрофилактики по всему миру. Коронавирус – не первый враг, защитой от которого должна стать массовая вакцинация», – сказала главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

Врачи надеются, что пример жителей трех сел Ижморского округа станет примером и для других территорий Кузбасса.

В Кузбассе продолжают работу пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Адреса и график работы пунктов опубликованы на сайте министерства здравоохранения Кузбасса. Записаться на прививку можно по номеру 122, в регистратуре поликлиники, через портал «Врач 42», через портал «Госуслуги».