На форуме «Инвестподъем» обсуждалась инвестиционная привлекательность Кузбасса

На двухдневное образовательно-коммуникационное мероприятие собрались более ста представителей органов власти и институтов развития, предпринимателей и частных инвесторов, отраслевых экспертов. На мероприятии прошла презентация особой экономической зоны «Кузбасс» и промышленного технопарка «КЭМЗ».



«Поддержка инвестиционных проектов – одно из приоритетных направлений работы правительства Кузбасса. В настоящее время в регионе создается особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кузбасс», где для инвесторов предусмотрен ряд мер и льгот по оплате земельного, транспортного налогов и налога на имущество, будет создана необходимая инфраструктура за счет средств бюджета. Общий объем инвестиций составит порядка 500 миллиардов рублей, появится более 10 000 новых рабочих мест», – рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.



Кроме того, на форуме представили рейтинг инвестиционного климата в муниципалитетах региона. Для его формирования 360 предпринимателей региона ответили на вопросы о качестве консультационной поддержки, доступности инфраструктуры, финансовой поддержки и доступности информации о мерах поддержки. Блок вопросов был посвящен административному давлению на бизнес.



Лидерами рейтинга стали Кемеровской городской округ (индекс 86,82), Прокопьевский муниципальный округ (индекс 85,60) и Новокузнецкий городской округ (индекс 79,33).



«Состояние инвестиционного климата – это большая совместная работа как внутри муниципального образования, так и в масштабах всего региона. Благодаря рейтингу каждая территория Кузбасса может отследить, в каких направлениях необходимо активизироваться, что предпринять для улучшения ситуации. Рейтинг – это цифра, за которой стоит качество, эффективность и комфорт ведения своего дела в Кузбассе», – отметила начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса Елена Чурина.



Также в рамках форума участники обсудили перспективы развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», изучили уже имеющийся опыт привлечения резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» и практику развития инфраструктурного проекта через кооперацию промышленных предприятий на примере индустриального парка «Западный» (Кемерово).



Во время мастер-класса участники форума разобрали стадии развития венчурного проекта, рассмотрели возможные источники финансирования на разных этапах; узнали о том, как наладить взаимодействие с «бизнес-ангелами» и эффективно «упаковать» свой проект.



Завершила работу форума традиционная «Инвестиционная ярмарка». Авторы перспективных идей и владельцы действующих бизнесов выступили с презентацией своих проектов перед частными инвесторами, представителями региональных властей, отраслевыми экспертами, чтобы получить обратную связь, рекомендации и, возможно, привлечь частное финансирование.







