На форуме «Инвестподъем» обсуждалась инвестиционная привлекательность Кузбасса

На двухдневное образовательно-коммуникационное мероприятие собрались более ста представителей органов власти и институтов развития, предпринимателей и частных инвесторов, отраслевых экспертов. На мероприятии прошла презентация особой экономической зоны «Кузбасс» и промышленного технопарка «КЭМЗ».
«Поддержка инвестиционных проектов – одно из приоритетных направлений работы правительства Кузбасса. В настоящее время в регионе создается особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кузбасс», где для инвесторов предусмотрен ряд мер и льгот по оплате земельного, транспортного налогов и налога на имущество, будет создана необходимая инфраструктура за счет средств бюджета. Общий объем инвестиций составит порядка 500 миллиардов рублей, появится более 10 000 новых рабочих мест», – рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.
Кроме того, на форуме представили рейтинг инвестиционного климата в муниципалитетах региона. Для его формирования 360 предпринимателей региона ответили на вопросы о качестве консультационной поддержки, доступности инфраструктуры, финансовой поддержки и доступности информации о мерах поддержки. Блок вопросов был посвящен административному давлению на бизнес.
Лидерами рейтинга стали Кемеровской городской округ (индекс 86,82), Прокопьевский муниципальный округ (индекс 85,60) и Новокузнецкий городской округ (индекс 79,33).
«Состояние инвестиционного климата – это большая совместная работа как внутри муниципального образования, так и в масштабах всего региона. Благодаря рейтингу каждая территория Кузбасса может отследить, в каких направлениях необходимо активизироваться, что предпринять для улучшения ситуации. Рейтинг – это цифра, за которой стоит качество, эффективность и комфорт ведения своего дела в Кузбассе», – отметила начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса Елена Чурина.
Также в рамках форума участники обсудили перспективы развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», изучили уже имеющийся опыт привлечения резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» и практику развития инфраструктурного проекта через кооперацию промышленных предприятий на примере индустриального парка «Западный» (Кемерово).
Во время мастер-класса участники форума разобрали стадии развития венчурного проекта, рассмотрели возможные источники финансирования на разных этапах; узнали о том, как наладить взаимодействие с «бизнес-ангелами» и эффективно «упаковать» свой проект.
Завершила работу форума традиционная «Инвестиционная ярмарка». Авторы перспективных идей и владельцы действующих бизнесов выступили с презентацией своих проектов перед частными инвесторами, представителями региональных властей, отраслевыми экспертами, чтобы получить обратную связь, рекомендации и, возможно, привлечь частное финансирование.
Новости 17.12.2021
На форуме «Инвестподъем» обсуждалась инвестиционная привлекательность Кузбасса
На двухдневное образовательно-коммуникационное мероприятие собрались более ста представителей органов власти и институтов развития, предпринимателей и частных инвесторов, отраслевых экспертов. На мероприятии прошла презентация особой экономической зоны «Кузбасс» и промышленного технопарка «КЭМЗ».