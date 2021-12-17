Цифровой флюорограф начал работать в поликлинике № 3 Юргинской городской больницы

Важная характеристика нового оборудования – низкая лучевая нагрузка на пациента и высокая разрешающая способность снимков. Аппарат поступил по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Его стоимость составляет почти 7 млн рублей.



«В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Кузбассе средства направляются в больницы как городов, так и сельских территорий, в том числе отдаленных. Начиная с 2019 года в медорганизации регулярно поступают стационарные и передвижные флюорографы. Обновление позволило заменить старые, отслужившие свой срок, аппараты и обеспечить жителей удаленных районов качественными исследованиями», – сказал Сергей Цивилев.



По характеристикам новое оборудование отличается высокой детализацией снимка, простой записью, обработкой, хранением и передачей изображений на сторонние устройства, что позволяет углубленно консультировать пациентов. Конструкция позволяет затрачивать минимум времени на подготовку к диагностике. Перед установкой в помещении проведен ремонт.



Напомним, за последнее время в Юргинской горбольнице введены в эксплуатацию цифровой флюорограф в поликлинике № 1, а также передвижной флюорографический комплекс.







