24,8 тыс. гектаров брошенных земель в этом году были возвращены в сельскохозяйственный оборот. Уже в следующем сезоне здесь посеют зерновые и технические культуры. Лидерами по восстановлению пашни стали Яйский, Тяжинский, Топкинский, Крапивинский и Прокопьевский округа.

«С 2018 года селянам Кузбасса удалось вернуть в оборот более 67 тыс. гектаров. Губернатор Сергей Цивилев поставил задачу за ближайшие 3 года распахать еще 100 тыс. гектаров бросовых земель. Эта работа, а также модернизация производства, в перспективе позволит значительно увеличить объемы собранного урожая, повысить рентабельность сельхозпредприятий, обеспечить селянам постоянные рабочие места и гарантировать продовольственную обеспеченность региона», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

Для хозяйств, увеличивших свои посевные площади за счет возделывания брошенных земель, предусмотрена господдержка. По областной программе им возмещают до 90 % от затрат, понесенных при освоении брошенных земель. Из регионального бюджета на эти цели в 2021 году выделено 27,5 млн рублей. Субсидии получат 18 предприятий.

В Минсельхозе Кузбасса отметили, что сейчас формируются планы по вводу земель на следующий год для каждого сельского муниципалитета. В выездных совещаниях по анализу состояния угодий под руководством заместителя председателя правительства Кузбасса по АПК Дениса Ильина принимают участие специалисты министерства, а также представители комитетов по управлению государственным и муниципальным имуществом Кузбасса. На совещания также приглашают руководителей сельхозпредприятий и фермеров.