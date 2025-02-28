Три кузбасские больницы пополнились современным диагностическим оборудованием. Его приобретение стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели из консолидированного бюджета направлено 5,6 млн рублей. Также для паллиативной службы региона закуплено три легковых автомобиля.

В Киселевскую городскую больницу было закуплено 10 спирографов, еще три — в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 им. А.А. Луцика. Из федерального бюджета на их приобретение выделено 1,6 млн рублей. Диагностические аппараты предназначены для измерения скорости движения воздуха во время вдоха и выхода и его объема. Также они помогают выявлять функциональные нарушения в дыхательной системе. Результаты помогают врачам в постановке диагноза и назначении эффективного лечения. Специалисты будут проводить до 200 исследований в месяц на каждом новом аппарате.

В Прокопьевскую городскую больницу поступил эндоскопический комплекс для ЛОР-манипуляций. По поручению губернатора на его приобретение из регионального бюджета направлено 4 млн рублей. С помощью современного эндоскопа врач сможет более детально исследовать труднодоступные участки ЛОР-органов, что значительно улучшит качество диагностики и лечения. Специалисты будут выполнять удаление аденоидов, кист, полипов, доброкачественных образований, инородных тел, а также проводить коррекцию перегородки носа и другие манипуляции.

Паллиативная служба Кузбасса получила три легковых автомобиля Лада Гранта. Транспортные средства общей стоимостью 3,1 млн рублей приобретены по региональной программе «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи». Их передали в Кузбасский хоспис, Кемеровскую городскую клиническую больницу №4 и Юргинскую городскую больницу. Специалисты будут использовать автомобили для выезда к пациентам на дом.

По решению президента России Владимира Путина программа модернизации первичного звена здравоохранения с этого года продолжается в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».