Губернаторский камерный хор и ансамбль «Отражение» познакомят кемеровчан с «Зачарованной Русью»

В рамках фестиваля «Только шедевры», посвящённого Б. Т. Штоколову, состоится концерт «Зачарованная Русь». Поводом для музыкальной встречи также станет и памятная дата воссоединения Крыма с Россией.

В программе сквозной нитью пройдёт тема любви к Родине, к родной земле. Прозвучат сочинения классиков Г. Свиридова, Д. Шостаковича, хоровые обработки народных мелодий, известные песни о Родине советских композиторов И. Дунаевского, С. Туликова, А. Пахмутовой, произведения современных композиторов.

Любовь к Родине, воплощённая в музыкальном искусстве, всегда сплачивала и объединяла наш народ! Эта тема ярко претворена и в жанре русской народной песни, и в произведениях композиторов-классиков, и в песнях советской эстрады.

Начало концерта в филармонии Кузбасса во вторник, 18 марта, в 18.30.

Возрастной ценз: 6+

Фото: Филармония Кузбасса