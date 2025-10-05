Илья Середюк поздравил педагогов Кузбасса с Днем учителя

В честь Дня учителя губернатор Кузбасса Илья Середюк обратился с поздравлением к педагогам региона, выразив признательность за их труд, терпение и заботу о подрастающем поколении. В своей речи он подчеркнул особую роль учителя в жизни каждого человека и отметил, что педагог — это не просто профессия, а ежедневная миссия, наполненная любовью и самоотдачей.

«Дорогие учителя, преподаватели, наставники! Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! Труд учителя — это не просто работа. Ежедневно вы отдаете свою любовь нашим детям — молодому поколению Кузбасса и России. Вы зажигаете умы и помогаете раскрыть самые лучшие качества в каждом ребенке», — сказал губернатор.

Илья Середюк также поделился личной историей, отметив, что его родители были педагогами, и он с детства видел, сколько душевных сил они вкладывали в свою работу. Он подчеркнул, что память о наставниках останется с нами на всю жизнь, ведь именно они закладывают фундамент будущего.

Глава региона пожелал учителям крепкого здоровья, счастья и вдохновения, отметив, что их достижения — это гордость всего Кузбасса.

