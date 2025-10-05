В ночь на 5 октября на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение горной породы. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, в момент происшествия под землей находились 151 человек. Все они были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

Как сообщили в ведомстве, «вывал кровли длиной около 12 метров частично перекрыл горную выработку в районе вентиляционного штрека». Рабочие покинули свои места самостоятельно, без паники.

На месте работали сотрудники военизированной горноспасательной части. Специалисты обследовали завал, подтвердили, что воздух через него проходит, и шахтеры приступили к его разбору. Для ликвидации последствий были задействованы 23 человека и 5 единиц техники.